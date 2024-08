Urlauber-Fund: Reifen illegal im Wald entsorgt

Regelmäßig urlaubt ein deutsches Ehepaar in der Steiermark, doch was die Bayern heuer zu Ostern in Gams bei Hieflau (Gemeinde Landl) entdeckten, hat die gewohnte Idylle getrübt: Beim Wandern stießen sie in einem entlegenen Waldstück auf Dutzende alte Reifen. „Wir haben die Polizei informiert, eine Streife sah sich die Sache an und machte nach eigener Aussage den Verursacher ausfindig“, schildern die Urlauber der „Krone“.