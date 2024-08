Lokalpolitiker wegen Turban rassistisch verspottet

Im Alter von sechs Jahren ist Gurdial-Singh Bajwa mit seinen Eltern von Indien nach Österreich gekommen. Seit mehr als drei Jahrzehnten lebt er in Deutsch-Wagram. Der Unternehmer engagiert sich in Standesvertretung und Lokalpolitik, ist Vize-Spartenobmann für Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien sowie SPÖ-Vorsitzender und Stadtrat in seinem Heimatort.