Roter Regen | Viel mehr abschieben

Roter Regen. Was fiel auf beim ORF-Sommergespräch mit SPÖ-Chef Andreas Babler? Nach drei Open-Air-Interviews auf der Terrasse am prächtigen Traunsee mit den Chefs von Neos, Grünen und Freiheitlichen musste Martin Thür gestern wegen des aktuell feuchten Wetters mit dem Spitzenkandidaten der SPÖ erstmals unter Dach flüchten. Es reicht, dass der Ober-Rote in seiner Partei im Regen steht. Einerseits wurde er mit Klaus Luger zwar gerade erst einen scharfen innerparteilichen Kritiker durch dessen Rücktritt als Linzer Parteichef und Bürgermeister nach der Lügen-Affäre los. Andererseits wurde via „Krone“ heftige Kritik an Bablers Programm durch die Wiener SPÖ-Spitzenkandidatin Doris Bures bekannt. In einem Brief hatte sie Inhalte und den „undemokratischen Weg“ zum Programm kritisiert – und den „Verdacht der Unernsthaftigkeit“ in den Raum gestellt. In der Einleitung zum Sommergespräch wurde Babler nun zwar einerseits von einem Freund als „Freispielkönig“ (beim Flipperspiel) tituliert. Andererseits versicherte der Wahlkämpfer aber im Interview, „das Leben ist alles, nur kein Spiel.“ Tatsächlich entwickelte sich ein sehr ernsthaftes Gespräch über Mindestsicherung, Migration, aber vor allem auch über die Zerrüttungen in seiner Partei. „Ich werde das jetzt durchkämpfen!“ Aber das sei kein leichter Kampf, gestand der Parteichef. Ja, Babler steht wirklich im (roten) Regen.