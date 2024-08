Deutscher NATO-Stützpunkt fürchtet Sabotage

Verdächtige Beobachtungen

Bereits im Juli herrschte auf US-Militärstützpunkten in Deutschland und anderen europäischen Ländern erhöhte Alarmbereitschaft wegen Terrorgefahr. Auch an mehreren Bundeswehrstandorten in Deutschland waren Sabotagefälle befürchtet worden. Dabei ging es etwa um einen Sicherheitsvorfall am Wasserwerk der Luftwaffenkaserne Köln-Wahn. Der Verdacht: Das Trinkwasser wurde vereunreinigt. Nach einer Überprüfung konnte inzwischen Entwarnung gegeben werden.