Sabotageverdacht an deutschen Militärstandorten

Betroffen waren am Mittwoch der Fliegerhorst der deutschen Bundeswehr in Köln und der NATO-Stützpunkt in Geilenkirchen, beide im Bundesland Nordrhein-Westfalen. In Köln sei die Kaserne für Untersuchungen gesperrt worden, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte. Ulrich Fonrobert vom Landeskommando der Bundeswehr ergänzte, in der Nacht auf Mittwoch seien „abnorme Werte des Wassers“ festgestellt worden. Daraufhin habe man ein Loch im Absperrungszaun der Kaserne in der Nähe der Wasseranlage entdeckt.