Ländle-Mountainbiker Scherrer greift in Andorra an

Am Sonntagabend kam der 21-jährige Übersaxner nun in Vallnord an, am Montag stand dann im Pal Arinsal Bike Park auch schon das erste Kennenlernen mit der Strecke auf dem Programm. „Ich werde mich ganz auf das XCO-Rennen am Sonntag konzentrieren“, verrät Scherrer, der deshalb auf ein Antreten im Shorttrack-Bewerb verzichtet.