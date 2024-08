Drei Gründe für einen großen Festakt in Kaltenbach

„Erste“ und letzte Messe am selben Ort verlesen

Den Gottesdienst bei der Einweihung leitete dazumal Pfarrer Erwin Gerst. Es war sein erster in Kaltenbach. Sehr passend daher, dass er in der Kapelle nun seine letzte Messe las. Da zeigte sich auch Petrus gnädig und ließ den Regen erst nach dem Festakt auf die Erde niederprasseln.