Handwerker ärgert sich über Park-Abzocke

Material abgeladen

Genau das ist auch Rudolf Fink (62) passiert. Der Unternehmer aus Pucking hat eine Firma für Sonnenschutz. „Wir haben immer öfter das Problem, dass wir keinen Parkplatz zum Abladen des Materials finden“, erzählt er. So parkte er kürzlich in Ansfelden am Rande einer Wohnsiedlung – für zwölf Minuten. Das Firmenauto stand im Halteverbot. Wenige Tage später bekam Fink einen Brief, in dem er aufgefordert wird, 137,72 Euro zu blechen. „Ich bin nach dem Abladen gleich wieder weg“, ärgert er sich über die Strafe.