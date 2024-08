Parkplatz-Firma wird erneut Abzocke vorgeworfen

Nun hagelt es eine Flut von Beschwerden über den von Loyal Parking betriebenen Parkplatz vor dem Möbelgeschäft Jysk in Freistadt. „Bei der Einfahrt zum Parkplatz wird das Nummerntaferl des Autos registriert, anschließend muss man im Geschäft sein Kennzeichen angeben. Klappt die Eingabe in das System aus welchem Grund auch immer nicht, bekommt man sage und schreibe 110 Euro Strafe für den Parkverstoß aufgebrummt“, so ein verärgerter Kunde zur „Krone“.