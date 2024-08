Eine heiße Party mit hochkarätigen Gratulanten

Das Familienkonzert am Freitag (11 Uhr) im Planetensaal lässt einen Blick in die musikalische Zukunft werfen, während am Abend Frederic Chopin gefeiert wird – von jungen, vielfach prämierten Musikern und Schauspielerin Fanny Altenburger. Der Samstag führt Gitarrero Mario Berger und Akordeonisten Christian Bakanic – beide eine Klasse für sich – zusammen. Danach wird die Wiederauferstehung des legendären „Studio 74“ mit Star-DJ Markus Schirmer im Dom im Berg gefeiert.