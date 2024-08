Solingen-Attentat: SEK stürmt Asylheim, Festnahme!

Andacht in Fußgängerzone

In der Solinger Fußgängerzone hatte es am Samstagabend eine Andacht gegeben, an der Hunderte um die Opfer des Messerattentats in der deutschen Stadt trauernde Menschen teilnahmen. Viele kamen mit Blumen und Kerzen. Der Solinger Stadtdechant Michael Mohr sagte: „Die Stadt ist heute eine andere als sie gestern war“.