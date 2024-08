Erste Täterbeschreibung nach Anschlag in Solingen

Jugendlicher in Wohnung der Eltern festgenommen

Bereits am frühen Samstagmorgen soll es laut „Bild“ eine Festnahme durch das Sondereinsatzkommando gegeben haben. Eine Zeugin dachte, den Verdächtigen erkannt zu haben – dieser war offenbar schon zuvor bei einer anderen Straftat aufgefallen. Die Polizei überwältigte den verdächtigen Jugendlichen in der Wohnung seiner Eltern und befragte ihn. Die Ermittler denken jedoch nicht, dass es sich bei dem jungen Mann um den Messerangreifer handelt.