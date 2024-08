Das hat keine Partei | Laute Stimme

Laute Stimme. Wenn die so unterschiedlichen Forderungen nicht unter den Hut einer Partei passen – dann könnte, so wurde zuletzt immer öfter getippt, da womöglich die „Krone“ dahinterstecken. Und so ist es auch. Die Auflösung des Rätsels startet heute – auf Plakaten, in Hörfunkspots. Aber vor allem in der „Krone“ selbst. Ja, wir bekennen uns dazu! „Die Stimme Österreichs“ – das sind die Stimmen der Leser der größten Zeitung und des größten Online-Mediums. Wir sehen uns als Sprachrohr dieser Stimmen. Herausgeber Dr. Christoph Dichand schreibt zu unserer großen nun startenden Kampagne in der heutigen „Krone-bunt“ unter anderem: „Wir wollen in die Zukunft schauen, Sorgen ernst nehmen, Lösungen finden.“ Und deshalb werden wir den Stimmen unserer Leser und User wie der „Krone“-Herausgeber verspricht, noch mehr Gehör verschaffen, sind sie doch „die Stimmen Österreichs“. Worauf Sie sich verlassen können: Die Politik wird diese laute Stimme, wird diese lauten Stimmen zu hören bekommen.