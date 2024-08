Feuerwehr kämpft mit „unnötigen“ Einsätzen

Gerade die Unwetter und lang anhaltenden Regenfälle in der jüngsten Vergangenheit hatten zur Folge, dass die Feuerwehren in kürzester Zeit zu unzähligen Einsatzorten gerufen wurden. In solchen Situationen müssen die Helfer einschätzen, wo sie am dringendsten gebraucht und in welcher Reihenfolge die Alarmierungen abgearbeitet werden. Allerdings werde man auch immer wieder wegen „Kleinigkeiten“ alarmiert, heißt es vom Landesfeuerwehrkommando.