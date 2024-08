Iran baut aus Frachter Frankenstein-Flugzeugträger

Früher waren sie Containerfrachter oder Öltanker, dann gelangten sie in die Hände der iranischen Revolutionsgarden: Basis für den neuen „Frankenstein-Flugzeugträger“ namens Shahid Bagheri war ein riesiges Containerschiff, das in Zukunft militärischen Zwecken dient. Der Umbau ist weit fortgeschritten, das bizarre Schiff dürfte bald in See stechen – wo es zu weiteren derartigen Umbauten stoßen soll. Krone+ verrät, was der Iran mit den Schiffen bezweckt und wie gefährlich die schwimmenden Drohnenstartrampen wirklich sind.