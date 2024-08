Dieser Topklub angelt nach Uniteds „Problemkind“

Wie die spanische Zeitung „Sport“ berichtet, möchte Barca den 24-jährigen Flügelflitzer verpflichten, nachdem der Transfer von EM-Held Nico Williams nicht zustande gekommen ist. Sancho war in der vergangenen Rückrunde an Borussia Dortmund in der deutschen Bundesliga verliehen, wusste zu überzeugen. Der BVB würde Sancho gerne verpflichten, doch das Paket aus Ablöse und Gehalt ist viel zu teuer.