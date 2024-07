Nächste überraschende Wende bei Jadon Sancho?

Sancho bei Testspiel in der Startelf

Sancho war in der Rückrunde an Borussia Dortmund ausgeliehen. Vor wenigen Tagen folgte die Aussprache mit ten Haag und er stand am Wochenende beim Testspiel gegen die Glasgow Rangers sogar in der Startelf.„Dieser Verein braucht gute Spieler, und eines ist sicher: Jadon Sancho ist ein wahnsinnig guter Spieler“, stellte ten Hag in einem Interview klar. „Ich hoffe, dass es doch noch Klick macht und dass er zu unserem Erfolg beiträgt.“