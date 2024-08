Babler-Mitleid | „Nichts für ewig“

Babler-Mitleid. Leicht hat er´s nicht, der SPÖ-Parteiobmann. Aber muss man Andreas Babler deshalb bemitleiden? Schlechtes EU-Wahlergebnis, schlechte Umfragewerte für die Nationalratswahl. Zudem werden seine Aussagen und Ansagen immer wieder nicht nur von den politischen Mitbewerbern, sondern auch in den Medien und gar nicht selten in der eigenen Partei zerzaust. Und dann muss er sich auch noch mit der Lügen-Affäre rund um den Linzer SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger herumschlagen. Dieser hatte sich hochgradig unsauber in den Bewerbungsprozess rund um den Chef des Linzer Brucknerhauses eingemengt – und das dann auch noch strikt geleugnet. Luger wird damit zur schweren Belastung für den Wahlkampf der Bundes-SPÖ, Babler hat es nun noch schwerer. Aber bemitleiden muss man ihn nicht für all die Unbill, die derzeit über ihn hereinbricht. Er wollte schließlich mit aller Gewalt Bundesparteiobmann werden. Er muss gewusst haben, was das – speziell in seiner Partei – alles mit sich bringen kann.