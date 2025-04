Faust-Attacke gegen den eigenen Teamkollegen

„Bedauern das Bild zutiefst“

Auch ein offizielles Klub-Statement hatte der Streit der beiden Spieler zur Folge. „Wir bedauern zutiefst das Bild, das unsere Spieler abgegeben haben. Die Frustration, die die sportliche Situation bei uns allen hervorgerufen hat, muss in größeres Engagement, eine bessere Einstellung und bessere Leistung umgewandelt werden, niemals in Spaltung und Konfrontation“, heißt es in einer Mitteilung des spanischen Erstligisten.