Bergrettung: Wer fahrlässig ist, soll extra zahlen

Wichtige Utensilien fehlen im Rucksack

Schon 36 Alarmierungen hatten die ehrenamtlichen Scharnitzer Bergretter heuer seit Ende Juni. Dabei fiel Waltl auf, dass die Alpinisten wenig Gespür dafür hätten, was in den Rucksack gehört und was nicht. „Viele sind mit riesigen und schweren Rucksäcken unterwegs, haben aber das Notwendigste wie eine Rettungsdecke oder ein Erste-Hilfe-Paket nicht dabei“, kritisiert er.