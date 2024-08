Erschöpfte US-Familie aus Klettersteig gerettet

Was der Innsbrucker Bergrettungschef Bruno Berloffa gerade erst in der „Krone“ kritisiert hatte, bestätigte sich am Sonntag: Viele Touristen sehen in der Heimat tolle Bilder und Videos von den Bergen rund um Innsbruck und meinen, sie könnten diese Touren selbst bewältigen. Dass die Tiroler Berge rauer sind als in den PR-Beiträgen, müssen sie dann vor Ort feststellen.