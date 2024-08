Trump trat erstmals wieder unter freiem Himmel auf

Trumps Auftritt in dem womöglich wahlentscheidenden Swing State galt als Gegenprogramm zum Parteitag der Demokraten in Chicago, bei dem Trumps Rivalin Harris am Donnerstag formell ihre Nominierung als Präsidentschaftskandidatin annehmen wird. Die Bestätigung ihrer Nominierung in einer zeremoniellen Abstimmung wurde am Dienstag von den Demokraten als Party zelebriert.