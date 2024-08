Causa Luger: Krisensitzung der SPÖ am Nachmittag

Zuerst bestritten, „dann Fehler zugegeben“

Und weiter: „Luger hat die Linzerinnen und Linzer über Monate belogen und sich in der Brucknerhaus-Affäre als der große Aufklärer präsentiert, der sich selbst nichts zu Schulden hat kommen lassen“, sagt der ÖVP-Politiker. Hintergrund ist, dass am Dienstag Auszüge aus einem privaten Chat zwischen Luger und Ex-LIVA-Vorstand Dietmar Kerschbaum an die Öffentlichkeit kamen, die belegen, dass der Bürgermeister und LIVA-Aufsichtsratschef Fragen für ein Hearing vorab an den Kandidaten übermittelte. Der Bürgermeister hatte das bis zuletzt vehement bestritten.