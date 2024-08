Sizilien: Mega-Segeljacht sank in nur 60 Sekunden

Rumpf intakt – wie kam Wasser in das Schiff?

Eine weitere Beobachtung gibt Räsel auf: „Die Hinweise, die wir von den Tauchern erhalten, zeigen, dass das Schiff am Grund intakt auf der Seite liegt“, erklärte Matthew Schanck, Vorsitzender des „Maritime Search and Rescue Council“ dem Sender BBC. Wie konnte ohne so viel Wasser ins Schiff eindringen, wenn kein Leck in den Rumpf geschlagen wurde?