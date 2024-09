Zieht es das Red-Bull-Urgestein zurück nach Linz?

Brütende Hitze – da sind das mit kaltem Wasser gefüllte Glas und der Sonnenschirm auf der Terrasse nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Andreas Ulmer scheinen die Temperaturen jenseits der 30 Grad nichts auszumachen. „Ich komm’ gerade vom Schwimmtraining am Fuschlsee“, lacht der Kicker. Er hat sich als Ziel einen Ironman gesetzt. Das heißt im Klartext: 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren und dann gute 42 Kilometer laufen. „Also irgendwann einmal. Momentan kämpfe ich darum, nicht zu ertrinken. Nein, Spaß bei Seite: Eine Bahn Kraulen geht schon. Für die Sprintdistanz sollte es also reichen“, so Ulmer augenzwinkernd.