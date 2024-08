Tod in Disney World: Konzern hat Trick gegen Klage

Nachdem sie in dem Restaurant Jakobsmuscheln, Zwiebelringe, Brokkoli und Maislaibchen gegesen hatte, erlitt sie einen schwerer anaphylaktischer Schock aufgrund „erhöhter Milchprodukte und Nusskonzentrationen in ihrem Körper“, wie die Ermittlungen zur Todesursache später ergaben. Obwohl ihr sofort ihr EpiPen verabreicht wurde, den sie immer bei sich trug, verstarb sie letztlich in einem nahegelegenen Krankenhaus, heißt es in der Klage, die ihr Witwer Jeffrey Piccolo gegen den Konzern und das Restaurant einbrachte.