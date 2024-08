Alkoholisierter E-Scooter-Lenker verursacht Unfall

Ein E-Scooter-Fahrer (48) krachte am Sonntagvormittag am Radweg an der Obertrumer Landesstraße in Richtung Obertrum mit einer E-Bikerin (52) zusammen. Die 52-Jährige erlitt Verletzungen, der 48-Jährige blieb unverletzt. Er hatte zwei Promille Alkohol intus.