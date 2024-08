Mittersill gewann Aufsteigerduell auch zu neunt

Aufgeben tut man in der 3000-Seelen-Gemeinde aber nur einen Brief – und zwar bei Post-Partner Traintinger an der örtlichen Eni-Tankstelle. Dafür war aber keine Zeit. So nahmen Kapitän Fierthner und Kollegen das Zepter in die Hand – und glichen verdient aus! Manga traf nach einem Ball in die Tiefe noch vor der Pause (45.), Puhr (54.) nach sehenswertem Angriff danach. „Ab da war klar: Wenn sie ein drittes Tor machen, ist es vorbei“, gestand auch Gäste-Trainer Christoph Lemberger. Bloß: Ab da traten nur mehr die Gäste in Erscheinung.