Spinne versteckte sich auf der Raumstation ISS

In Florida eingestiegen?

Die Angehörigen hausen zwischen den Steinen, in Mauerritzen oder Felsspalten. Sie können bis zu zehn Jahre alt werden. Diese Art ist weltweit verbreitet, vor allem in den Tropen und Subtropen wie Teilen Afrikas, in Australien und Ozeanien. Eine bekannte Art der Lochröhrenspinne lebt laut dem Experten auch in den USA. Denkbar wäre demnach, dass die Spinne als blinder Passagier mit einer Raumkapsel aus Florida ins All befördert worden sei.