Causa Schwarzbau: Anwalt kostete Hof 30.000 Euro

In Hof sorgt, wie berichtet, ein privater Schwarzbau am Grundstück des Ortschefs für Unmut in der Gemeindestube. Die Liste aus unabhängigen und grünen Gemeindepolitikern sowie die SPÖ deckten Unstimmigkeiten auf. Unter anderem leistete sich die Gemeinde in der Causa einen Anwalt, während bei anderen Ausgaben gespart wird, so die Kritik.