Rätselhafter Tod von Häftling in einer Einzelzelle

Ein mysteriöser Todesfall hat sich in der Nacht auf Freitag, gegen vier Uhr, in der Justizanstalt Puch – dem einzigen Gefängnis im Bundesland Salzburg – ereignet. Ein Häftling, der nach seinem Haftantritt am Donnerstag auf eigenen Wunsch in eine Einzelzelle kam, wurde tot von Justizwachebeamten aufgefunden. Dies bestätigt Chefinspektor Johannes Ebner vom Pucher Gefängnis: „Der Insasse war zum ersten Mal in Haft. Zur Mittagszeit kam er in die Justizanstalt. Nach einem Gespräch über die Maßnahmen wurde er in einen videoüberwachten Einzelhaftraum verbracht.“