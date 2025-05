Leader Seekirchen lässt im Wallersee-Derby Federn

Grödig fertigte parallel Puch mit 6:0 ab und verkürzte den Rückstand – das direkte Duell steht noch aus - auf sechs Zähler. Zwei Weitschüsse von Selimbasic und Krainz knackten den Pucher Riegel knapp vor Seitenwechsel, danach hatten die Gäste leichtes Spiel. „Es geht spielerisch schon in die richtige Richtung heuer. Mit dem 2:0 war die Partie eigentlich schon vorentschieden“, resümierte Trainer Arsim Deliu, der sich über ein vorzeitiges Geschenk zum 40. Geburtstag am Samstag freute. Den er mit der Mannschaft in der Stadt bei seiner nicht-sportlichen Lieblingsbeschäftigung Pizzaessen zu feiern gedenkt.