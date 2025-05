Opfer bekamen falsche Strafzettel aus Österreich

„Falsche Briefträger, die Autofahrern Geldstrafen aus Österreich zustellten, die es nie gab.“ Klingt kurios, ist aber laut des italienischen Konsumentenschutzverbandes Codacons im Raum von Catania (Sizilien) aber genau so passiert. In den vorgeblich vom Land Salzburg verschickten, auf Deutsch verfassten und mit italienischer Übersetzung versehenen Schreiben wird ein angeblich in Österreich begangenes Verkehrsdelikt gemeldet.