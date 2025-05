Salzburgs Reiseplan für die Klub-WM steht

Am 13. Juni wird der Noch-Vizemeister, der vorab mit großer Wahrscheinlichkeit noch ein Testspiel absolvieren wird, in Richtung USA aufbrechen und im Trainingszentrum von Partnerklub New York Red Bulls das Quartier beziehen. Weil nicht alle Spieler, Betreuer und Vereinsfunktionäre im gleichen Flugzeug Platz haben, fliegt ein Teil über München und der andere über Frankfurt. Vorort warten dann noch einige offizielle FIFA-Termine wie Pressekonferenzen oder Foto-Shootings. Bereits geplant ist auch das Rahmenprogramm während des Turniers – unter anderem steht für die Spieler, damit sie nicht nur Fußball im Kopf haben, eine Sightseeingtour in Manhattan auf dem Plan.