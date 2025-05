Deutscher will Zweitwohnsitz neben KPÖ-Stadtvize

Dass sich mögliche Käufer bei Bewohnern über den Zustand der Wohnanlage informieren, ist nicht ungewöhnlich. Was Stadtvize Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus) unlängst erlebte, ist aber skurril. Er wurde von einem Deutschen kontaktiert, der im Wohnblock in Parsch, wo Dankl wohnt, eine Wohnung kaufen möchte. „Ich bin davon ausgegangen, er wolle herziehen und sich erkundigen, wie es zum Wohnen ist“, sagt Dankl. Die Intension ist aber eine andere, wie das Gespräch ergeben hat: Der Mann will mit seiner Frau die Wohnung nur als Feriendomizil nutzen, um zweimal im Jahr Bad Ischl besuchen zu können. Dabei dürfte der Deutsche aber nicht gewusst haben, dass es sich beim Stadtvize um einen Kommunisten handelt, der um günstigen Wohnraum in der Stadt Salzburg kämpft und gerade derartige Ferienwohnungen verhindern will.