Zelt und Wohnmobil bieten besonderen Urlaubsreiz

Naturnah und aktiv

Mehr als 111.150 Übernachtungen wurden heuer bereits auf den Campingplätzen zwischen Enns und Leitha gezählt. „Das bedeutet eine Steigerung von 26,3 Prozent gegenüber dem vergangenen Jahr“, erklärt Michael Duscher. Für den Geschäftsführer der NÖ Werbung ist das ein Zeichen dafür, dass der Natur- und Aktivtourismus in Niederösterreich an Bedeutung gewinnt. Das unterstreichen auch die Zugewinne bei Buchungen von Ferienwohnungen und -häusern: „Da gab es sogar ein eindrucksvolles Plus von 35,6 Prozent.“