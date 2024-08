Schüler bekommen endlich einen Pausenhof

Ein Neubau am Ortsrand war für die Gemeinde zu keinem Zeitpunkt eine Option. „Wir wollen unseren Ortskern weiter stärken“, bekräftigt Freylinger. Die Volksschule soll am derzeitigen Standort kräftig ausgebaut werden. Der Zubau – in diesem befindet sich die Turnhalle – wird aufgestockt. „Wir bekommen drei neue Klassen. Auf das Dach kommt ein begrünter Pausenhof“, erklärt Freylinger. Und: Die Gemeinde hat ein Gebäude in unmittelbarer Nähe zur Schule – das sogenannte „Schnöll-Bäckenhaus“ – gekauft. Die Lehrer- und Konferenzzimmer sollen nach ausgiebigen Sanierungsarbeiten hierher übersiedeln. Auch ein weiteres Nachbarhaus steht im Visier der Gemeinde. Hier laufen derzeit noch die Verhandlungen mit dem Besitzer. Alle Zubauten werden mit dem bestehenden Schulgebäude verbunden.