Ex-Intendant der Salzburger Festspiele verurteilt

Der österreichische Kulturmanager hatte Ausgaben in Höhe von 24.000 Euro zu Lasten der Stiftung „Maggio Musicale Fiorentino“ getätigt, darunter den Umzug von seiner Wohnung in Mailand in ein gemietetes Haus in San Casciano Val di Pesa nahe Florenz, ohne dass dies vertraglich vorgesehen gewesen sei, ergibt sich aus dem nicht rechtskräftigen Urteil. Die Richterin verurteilte Pereira zudem zur Zahlung eines finanziellen Ausgleichs in Höhe von 25.909 Euro an die Stiftung des Maggio Musicale Fiorentino sowie zu 1.500 Euro Schadenersatz.