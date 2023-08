Volksschule in Kuchl platzt aus allen Nähten

Apropos Markt: Dieser wurde in den vergangenen Monaten komplett saniert – inklusive neuen Sitzgelegenheiten aus Akazienholz, Fahrradständern und Grünflächen. Der Markt ist mittlerweile eine „Begegnungszone“. Autos dürfen hier mittlerweile nur noch maximal 20 km/h fahren. „Wir wollten den Verkehr keinesfalls aussperren“, sagt der Bürgermeister. Nur so könne der Markt ein möglichst „lebendiger Mittelpunkt“ des Orts bleiben. Freylinger: „Deshalb ist der Schulstandort auch so wichtig.“