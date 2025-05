Gemeinde Grödig plant neues Wohnprojekt selbst

Ebenfalls bis Samstag läuft die Bedarfserhebung in der Gemeinde Thalgau über die Gemeinde-Homepage. „Es geht darum herauszufinden, was wir wann brauchen“, erklärt Bürgermeister Johann Grubinger (ÖVP). Ziel ist es in der Zukunft genug Wohnraum für die junge Generation zu haben und die Bürger in der Gemeinde halten zu können.