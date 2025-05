16-Jähriger überfiel 17-Jährigen in Salzburg

Zur Herausgabe von Bargeld wollte ein 16-jähriger Rumäne am helllichten Tag einen 17-jährigen Österreicher in der Stadt Salzburg zwingen. Wie die Polizei jetzt berichtet, hielt der Jüngere den Älteren dazu am Dienstag zu Mittag an den Schultern fest und stieß ihn im Anschluss zu Boden.