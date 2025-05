Austria bekommt im Meisterrennen Nervenflattern

Wird es tatsächlich nochmal eng in der Regionalliga West? Nach dem Sieg von Imst am Mittwoch waren die Tiroler bis auf drei Punkte an Austria Salzburg herangerückt. Die Violetten hätten mit einem Sieg bei Wals-Grünau aber wieder den Sechs-Punkte-Vorsprung herstellen können. Daraus wurde aber nichts: Grünau bog die Austria verdient mit 1:0. Zwei Runden vor Schluss haben die Maxglaner also nur drei Punkte Vorsprung auf Imst – und müssen Samstag nach Dornbirn.