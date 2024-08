Rasen-Probleme: Jetzt schreit auch Hartberg SOS!

„Leider waren wir in den letzten Jahren auch sehr oft Letzter bei der Bewertung des Stadionrasens“, sinniert TSV-Obmann Erich Korherr, dem ein Stück weit die Hände gebunden sind. Die Plätze sind Gemeindeeigentum – und die Diskussionen um die Infrastruktur mit der Hartberger Politik sind so verhärtet wie in Graz.