Formel 1 und MotoGP: Wie sich Fans unterscheiden

Das Murtal darf sich wieder einmal über Hunderttausende Nächtigungen freuen, wenn in diesen Tagen die Motorrad-Weltmeisterschaft am Red Bull Ring in Spielberg gastiert. In den vergangenen Jahren kam die als MotoGP bekannte Rennserie zwar nicht ganz auf die Zuschauerzahlen der Formel 1 – „aber sie ist immer noch die zweitwichtigste Veranstaltung in der Region“, weiß Michael Ranzmaier-Hausleitner, der Obmann des Tourismusverbandes Murtal.