23-Jähriger drohte: „Ich werde dich vernichten“

Sechs Seiten an unsagbarer Gewalt – so lässt sich die Anklageschrift gegen einen 23-Jährigen zusammenfassen. Das Martyrium, das eine Wienerin in zwei Nächten erlebte. Dabei fing die Beziehung mit dem jüngeren Mann eigentlich harmlos an. Man lernte sich im September 2023 in einem Club in der Innenstadt kennen, führte eine Zeit lang eine sexuelle Beziehung. Nachdem der Angeklagte aber einen Kurztrip nach Paris unternommen hatte, änderte sich alles. Wie ausgewechselt sei er zurückgekommen.