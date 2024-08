Opfer der Bissattacke: „Schmerz war entsetzlich“

„Xena“ musste nach der zehntägigen Behaltefrist nach der Attacke – der Vierbeiner hatte in Tillmitsch Nachbarin Susanne S. den Daumen abgebissen – weg. „Wir haben sie zum Hundeprofi Georg Resch nach Hartberg gebracht, sie ist zunächst in der Hundepension bei ihm. Zu uns kommt sie nicht zurück“, sagt der Besitzer. „Schweren Herzens, sie war ein verschmuster Familienhund. Aber das war halt so ein Vertrauensbruch, außerdem wäre es der Nachbarin freilich nicht zuzumuten.“