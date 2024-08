US-Russin muss wegen „Hochverrat“ in Strafkolonie

Das niederschmetternde Urteil wurde am Donnerstag vom Gericht in der Stadt Jekaterinburg im Uralgebirge öffentlich gemacht. Berichten russischer Staatsmedien zufolge hatte die 33-Jährige in der Vorwoche eingeräumt, kurz nach Beginn der russischen Offensive in der Ukraine einen Betrag von umgerechnet rund 47 Euro an die Hilfsorganisation „Razom for Ukraine“ gezahlt zu haben.