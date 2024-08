Russin drohen wegen 50-Dollar-Spende 15 Jahre Haft

Die bildhübsche 33-jährige Ksenia Karelina führte nach ihrem Studium in Russland ein glückliches Leben in Los Angeles. Im Jahr 2021 berichtete sie stolz in den sozialen Netzwerken, ihr sei die US-Staatsbürgerschaft verliehen worden. Der vielen Russen gemeinsame und doch oft unerreichbare Traum von einem unbeschwerten Leben in der Emigration platzte jedoch im Februar dieses Jahres, als sie Oma und Opa in Jekaterinburg besuchte.