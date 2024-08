Stonehenge: Forscher machen gewaltige Entdeckung

Wurden Steine über Seeweg transportiert?

Wie der fünf Meter lange Stein in den Südwesten Englands gelangte, müssen weitere Untersuchungen zeigen. Natürliche Bewegungen im prähistorischen Eis hätten das Material nach Einschätzung der Forscher eher in Richtung Norden getrieben, weg von Stonehenge. Dass Menschen den Stein auf dem Landweg in den Süden gebracht haben, gilt wegen der damaligen dichten Wälder, Sümpfe und Gebirge ebenfalls als unwahrscheinlich.