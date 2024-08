Unwetter: Bäume stürzen auf zwei fahrende Autos

Sturmeinsatz am Mittwochnachmittag in Zlain: Ein kurzer, aber heftiger Sturm brachte insgesamt 15 Bäume auf der Landesstraße zum Umstürzen. Zwei Fahrzeuge waren zur falschen Zeit, am falschen Ort – und wurden von den Bäumen „begraben“. Die vier Insassen der Autos wurden zum Glück aber nur leicht verletzt – zwei Opfer durch die ausgerückte Feuerwehr aus den Wracks befreit. Zwei weitere konnten selbstständig aus dem PKW klettern.